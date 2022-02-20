Üye Girişi
"Eşya taşımak için lazımdı" dedi, anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı - Son Dakika

"Eşya taşımak için lazımdı" dedi, anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı

20.02.2022 10:53

"Eşya taşımak için lazımdı" dedi, anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı Eşyalarını taşımak için kamyoneti çaldığını söylediği öğrenilen zanlı tutuklandı Adana'da anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

"Eşya taşımak için lazımdı" dedi, anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı

Eşyalarını taşımak için kamyoneti çaldığını söylediği öğrenilen zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 2 Şubat günü Merkez Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen H.K. (28), kamyonetini park eden S.Y.'nin kemerine astığı anahtarını yankesicilik yöntemiyle çaldı. Şüpheli H.K., anahtarı kopyalattıktan sonra aynı sokaktaki bir iş yerinin önüne atıp, kaçtı. Olaydan bir gün sonra anahtarı bulan S.Y'nin kamyoneti çalındı.

S.Y.'nin, emniyete giderek şikayetçi olması üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, H.K.'nin kamyoneti çaldıktan sonra bölgeden ayrıldığını tespit etti.

Hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan polis, çeşitli suçlardan 15 kaydının olduğu belirlenen H.K.'nin, kamyonetin plakasını çamurla kapatıp bir süre ilçede gezdiğini tespit etti. Polisin çalışması sonucu kamyonet, Alihocalı Mahallesi'nde boş bir alanda çamura saplanmış halde bulundu. Araç sahibine teslim edilirken, şüpheli H.K ise Levent Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheli H.K., "Eşyalarımı taşımak için kamyonet gerekiyordu. Ben de bu kamyoneti çalıp, bir süre gezdim. Çamura saplanınca da bırakıp, kaçtım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı hakimlikce tutuklandı.

Eşya taşımak için lazımdı dedi, anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı
Eşya taşımak için lazımdı dedi, anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı
Eşya taşımak için lazımdı dedi, anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı
Eşya taşımak için lazımdı dedi, anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı
Eşya taşımak için lazımdı dedi, anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı
Eşya taşımak için lazımdı dedi, anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı

YORUMLAR
500
'Eşya taşımak için lazımdı' dedi, anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı "Eşya taşımak için lazımdı" dedi, anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı Eşyalarını taşımak için kamyonet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı Eşyalarını taşımak için kamyonet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı ANAHTARINI KOPYALATTIĞI KAMYONETİ ÇALDI, ÇAMURA SAPLANINCA BIRAKIP KAÇTI ANAHTARINI KOPYALATTIĞI KAMYONETİ ÇALDI, ÇAMURA SAPLANINCA BIRAKIP KAÇTI

Adana Yüregir, Kamyonet, Güneşli, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Eşya taşımak için lazımdı' dedi, anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:44 Define aramak için tünel kazdı! Yaşanan patlama sonrası hayatını kaybetti
10:28 Gelecekten geldiğini iddia eden zaman yolcusu: 11 Mart'ta bir insanın şempanzeden çocuğu olacak
10:19 Ünlü oyuncu Burak Deniz'le Şahika Ercümen sevgili mi?
10:12 FETÖ bağlantılı Yusuf Bekmezci, hayatını kaybetti
10:10 Karısının cinsel içerikli film yıldızı olduğunu öğrendi! Başına gelenler filmleri aratmadı
10:03 Ölü doğum yapan annenin bebeği hastanede kayboldu!
09:56 Bill Gates: Dünya bir pandemi daha görecek
09:35 Marketlerde şikayet sistemi kuruluyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı haksız fiyatlara hemen müdahale edecek
09:23 ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi
09:13 Sigortadan para alabilmek için hamile eşini öldürmüştü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 11:03:20. #1.12#
SON DAKİKA: "Eşya taşımak için lazımdı" dedi, anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement