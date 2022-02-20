"Eşya taşımak için lazımdı" dedi, anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı - Son Dakika

"Eşya taşımak için lazımdı" dedi, anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı

Eşyalarını taşımak için kamyoneti çaldığını söylediği öğrenilen zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 2 Şubat günü Merkez Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen H.K. (28), kamyonetini park eden S.Y.'nin kemerine astığı anahtarını yankesicilik yöntemiyle çaldı. Şüpheli H.K., anahtarı kopyalattıktan sonra aynı sokaktaki bir iş yerinin önüne atıp, kaçtı. Olaydan bir gün sonra anahtarı bulan S.Y'nin kamyoneti çalındı.

S.Y.'nin, emniyete giderek şikayetçi olması üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, H.K.'nin kamyoneti çaldıktan sonra bölgeden ayrıldığını tespit etti.

Hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan polis, çeşitli suçlardan 15 kaydının olduğu belirlenen H.K.'nin, kamyonetin plakasını çamurla kapatıp bir süre ilçede gezdiğini tespit etti. Polisin çalışması sonucu kamyonet, Alihocalı Mahallesi'nde boş bir alanda çamura saplanmış halde bulundu. Araç sahibine teslim edilirken, şüpheli H.K ise Levent Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheli H.K., "Eşyalarımı taşımak için kamyonet gerekiyordu. Ben de bu kamyoneti çalıp, bir süre gezdim. Çamura saplanınca da bırakıp, kaçtım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı hakimlikce tutuklandı.