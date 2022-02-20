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Anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı, çamura saplanınca bırakıp kaçtı - Son Dakika

Anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı, çamura saplanınca bırakıp kaçtı

20.02.2022 09:49
Anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı, çamura saplanınca bırakıp kaçtı

ADANA'da S.Y.'nin (54) kemerine astığı anahtarı fark ettirmeden alıp, kopyalattığı anahtarla kamyonetini çalarak kaçan H.K. (28), yolda yürürken yakalandı.

ADANA'da S.Y.'nin (54) kemerine astığı anahtarı fark ettirmeden alıp, kopyalattığı anahtarla kamyonetini çalarak kaçan H.K. (28),  yolda yürürken yakalandı. Kamyonet çamura saplanınca bırakıp kaçtığı belirlenen H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Şubat'ta Merkez Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen H.K., kamyonetini park eden S.Y.'nin kemerine astığı anahtarını yankesicilik yöntemiyle çaldı. Şüpheli H.K., anahtarı kopyalattıktan sonra aynı sokaktaki bir iş yerinin önüne atıp, kaçtı. S.Y. ise olaydan bir gün sonra anahtarını buldu ancak kamyonetinin çalındığını fark etti. S.Y.'nin, emniyete giderek şikayetçi olması üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, H.K.'nin kamyoneti çaldıktan sonra bölgeden ayrıldığını tespit etti.

PLAKASINI ÇAMURLA KAPATMIŞHırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan polis, çeşitli suçlardan 15 kaydının olduğu belirlenen H.K.'nin, kamyonetin plakasını çamurla kapatıp bir süre ilçede gezdiğini tespit etti. Polisin çalışması sonucu kamyonet, Alihocalı Mahallesi'nde boş bir alanda çamura saplanmış halde bulundu. Araç sahibine teslim edilirken, şüpheli H.K ise Levent Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada yakalandı.'EŞYALARIMI TAŞIMAM GEREKİYORDU'Emniyete götürülen şüpheli H.K., "Eşyalarımı taşımak için kamyonet gerekiyordu. Ben de bu kamyoneti çalıp, bir süre gezdim. Çamura saplanınca da bırakıp, kaçtım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı, çamura saplanınca bırakıp kaçtı
Anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı, çamura saplanınca bırakıp kaçtı
Anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı, çamura saplanınca bırakıp kaçtı
Anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı, çamura saplanınca bırakıp kaçtı
Anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı, çamura saplanınca bırakıp kaçtı
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Adana Yüregir, Hırsızlık, Kamyonet, Güneşli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anahtarını kopyalattığı kamyoneti çaldı, çamura saplanınca bırakıp kaçtı - Son Dakika


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