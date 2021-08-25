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Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti. - Son Dakika

Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti.

25.08.2021 14:44

Erzurum'da yaşayan Reşat Coşkun, anahtarı evinde unutunca komşunun balkonundan eve girmeye çalıştı. Bağladığı halatın çözülmesi üzerine 3. kattan düşerek yaşamını yitiren Coşkun'un 4 gün önce emekli olduğu öğrenildi.

Bugün 11.00 sıralarında Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi Osman Bektaş Caddesinde meydana gelen olayda evinde tek yaşayan 53 yaşındaki Reşat Coşkun dışarıdan evine geldiği sırada anahtarı içeride unuttuğunu fark etti.

4 gün önce emekli olmuştu! Evine giremeyen adamın sabırsızlığı sonu oldu

ÇİLİNGİRİN GELMESİNİ BEKLEMEDİ

Çilingir çağıran Coşkun çilingirin gelmesini beklemeden üst komşusunun evine çıkarak balkondan halatla kendi evinin balkonuna geçmeye çalıştı.

4 gün önce emekli olmuştu! Evine giremeyen adamın sabırsızlığı sonu oldu

HALAT ÇÖZÜLDÜ, BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Beline bağladığı halatla balkondan sarkan adam halatın çözülmesiyle birlikte 3. kattan zemine düştü. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. İncelemelerin ardından Coşkun'un cenazesi Erzurum Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

4 gün önce emekli olmuştu! Evine giremeyen adamın sabırsızlığı sonu oldu

"4 GÜN ÖNCE EMEKLİ OLMUŞ"

Öte yandan 53 yaşındaki Reşat Coşkun'un 4 gün önce emekli olduğunu ve sosyal medyada sevinçli bir paylaşım yaptığı öğrenildi. Coşkun fotoğrafını " Emekli oluşuma herkes hayret ediyor" notuyla paylaştı. Bir dönem öğretmenlik yapan Coşkun'un ayrıca Berceste, Sevdam Kaldı Bir, Sokak Lambası ve Küheylan isimli şiir kitapları Şehristan ve Façeta isimli ise öykü kitapları olduğu öğrenildi.

Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Erzurum, Emekli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti. - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Furkan şen: Abicim. Ver 50 tl çilingir çağır hayatından önemli mi mezarda emeklilik dedikleri bu olsa gerek Allah rahmet eylesin Cevap Yaz 33 1 Yayından Kaldır
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