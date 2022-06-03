Anahtarların yerini alıyor: BMW Digital Key Plus duyuruldu! - Son Dakika
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Anahtarların yerini alıyor: BMW Digital Key Plus duyuruldu!

03.06.2022 12:38
Anahtarların yerini alıyor: BMW Digital Key Plus duyuruldu!

Otomobil devi BMW, Digital Key Plus özelliğini destekleyen iki yeni aracını duyurdu. Bu sayede fiziksel bir anahtara ihtiyaç kalmayacak.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan BMW bu hafta iki yeni aracını duyurdu. Tamamen yeni bir elektrikli SUV aracı olan 2023 X1 ve iX1, Digital Key Plus özelliğini de destekliyor. Digital Key Plus özelliğiyle dikkatleri çeken marka, ayrıca elektrikli araç yelpazesini de genişletiyor.

iPhone'unuzu cebinizden çıkarmanıza gerek kalmıyor

BMW Connected uygulamasının güncellemesiyle birlikte, Apple'ın iOS 14 özelliklerinden olan CarKey özelliğini de aktif etti. Otomobil devinin 'BMW Digital Key' olarak duyurduğu bu özellik, kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor.

Anahtarların yerini alıyor: BMW Digital Key Plus duyuruldu!

Bu özellik sayesinde kullanıcılar Wallet uygulamasındaki dijital anahtarla iPhone ya da Apple Watch kullanarak aracın kilidini açıp kapatıyor. Böylece aracın kilidi için fiziksel bir anahtara olan ihtiyaç ortadan kalkıyor. Özelliğin standart NFC sürümü, aracın kilidini açmak için iPhone veya Apple Watch'u sürücü kapısına yakın tutmayı gerektiriyor.

BMW X1 ve iX1 tanıtıldı: İşte özellikleri!

Ancak Digital Key Plus, aracın yakınında olduğunuzu algılamak için 'Ultra Geniş Bant' teknolojisini kullanıyor. Bu da iPhone'unuzu cebinizden dahi çıkarmanıza gerek kalmadığını gösterir. Bu hassaslık, araç ile iPhone arasındaki radyo sinyalinin başka taraflardan engellenmesi halinde kaçak akım saldırısını da önler. Bu da güvenliğin artmasını sağlar.

Digital Key Plus'ı kullanmak için iPhone 11 ya da daha yenisi cihazlara ihtiyacınız var. Aynı zamanda Apple Watch 6 Serisi ya da daha yenisi gerekiyor. Bu özellik, 2022 i4, 2022 iX modellerine ve şimdi de 2023 X1 ve iX1 araçlarına kademeli olarak sunuldu. Ayrıca BMW, standart NFC tabanlı Dijital Anahtar özelliğine de 2021 ve daha yeni araçlarında yer veriyor. Ek olarak, iPhone'unuzun şarjı bitse bile, bu özellik Güç Rezervi moduyla beş saate kadar çalışabiliyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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