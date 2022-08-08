Anakart Üreticileri Yeni AMD AM5 Anakartlarını Tanıttı - Son Dakika
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Anakart Üreticileri Yeni AMD AM5 Anakartlarını Tanıttı

08.08.2022 04:56
Anakart Üreticileri Yeni AMD AM5 Anakartlarını Tanıttı

Anakart üreticileri AM5 anakartları tanıttı ancak içlerinde B650'den bahseden olmadı.

AMD'nin ikinci çeyrek kazanç açıklaması sırasında CEO Su, merakla beklenen yeni Zen 4 işlemcilerin ve yeni AM5 anakartların 30 Eylül'de sona eren mevcut çeyrekte piyasaya sürüleceğini doğruladı.

Su, "İleriye baktığımızda, tamamen yeni 5nm Ryzen 7000 masaüstü işlemcilerimizi ve AM5 platformlarımızı bu çeyreğin sonlarında oyun ve içerik oluşturmada liderlik performansıyla piyasaya sürme yolundayız" dedi.

AM5 Soket AMD Anakartları Çok İddealı

AMD, yeni nesil işlemciler için üst seviye AM5 anakartların X670 ve X670E yonga setlerini kullanacığını doğruladı. AMD'nin AM5 platformunun 170W'a kadar TDP'ye sahip CPU'ları, 28 PCIe 5.0 hattını (ekran kartları için x16, depolama için kullanılan x8, genel amaçlı hatlar ve USB4/Thunderbolt 4 kontrolörleri, yonga setine bağlamak için x4) destekleyeceğini hatırlatmak isteriz. Dört adede kadar DisplayPort 2, HDMI 2.1 çıkışı ve çift kanallı DDR5 bellekler de cabası.

X670 yonga seti gelişmiş overclock desteği sunacak ve donanım meraklılarının gözdesi olmaya devam edecek. Çift yongalı tasarıma sahip olan X670E yonga seti ise çok sayıda genişletme yuvası ve yüksek hız aşırtma kabiliyetine sahip olacak.

Gigabyte

Anakart Üreticileri Yeni AMD AM5 Anakartlarını Tanıttı

Gigabyte, X670E Aorus Extreme, X670E Aorus Master, X670 Aorus PRO AX ve X670 Aorus Elite AX dahil olmak üzere dört anakart sergiledi. Tüm modeller en az bir geniş M.2-25110 yuvası ve bir Thunderbolt 4.0 başlığı ile gelecek. X670E kartlarının her biri ekran kartları için PCIe 5.0 x16 yuvasına sahip olacağını, X670 türevlerinin ise bunun yerine PCIe 4.0 kullanacağını belirtmekte fayda var.

ASRock

Anakart Üreticileri Yeni AMD AM5 Anakartlarını Tanıttı

ASRock yalnızca bir yeni model X670E RG Lightning'i tanıttı, ancak 27W hızlı şarjlı USB4 bağlantı noktaları, sekiz katmanlı PCB'ler ve aktif olarak soğutulan M.2 soğutucu dahil olmak üzere X670E anakartlarına gelen bazı özelliklerden bahsetti.

ASUS

Anakart Üreticileri Yeni AMD AM5 Anakartlarını Tanıttı

Asus, amiral gemisi ROG Crosshair X670E Extreme ve üst düzey ROG Crosshair X670E Hero dahil olmak üzere yaklaşmakta olan iki anakart sergiledi. 110A güç aşamaları (Extreme için 20+2 fazlı tasarım, Hero için 18+2 fazlı tasarım), her biri beş M.2 yuvası ve etkileyici VRM çözümleri sunacaklar.

Arka panelde, Extreme'de dokuz adet USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) bağlantı noktası, bir adet USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps), 40Gbps kapasiteli iki USB4 bağlantı noktasına sahip olacak. Hero modeli bir HDMI bağlantı noktası için 10GbE jakı destekliyor.

MSI

Anakart Üreticileri Yeni AMD AM5 Anakartlarını Tanıttı

MSI'da dört yeni anakarttan bahsetti: Amiral gemisi MEG X670E Godlike, MEG X670E Ace, MPG X670E Carbon Wi-Fi ve Pro X670-P Wi-Fi. Godlike, 24+2+1 faz tasarımı ve Vcore için 150A güç aşamaları ile grubun en iyi VRM çözümüne sahip olacak. Dikkate değer diğer özellikler arasında MSI'ın yeni vidasız M.2 soğutucusu ve PCIe 5.0 x4 arabirimli iki M.2-25110 SSD'yi destekleyen bir PCIe adaptör kartı yer alıyor.

Bu anakartlar muhtemelen önümüzdeki ay AMD'nin Ryzen 7000 serisi işlemcileriyle birlikte piyasaya sürülecek. Şirketlerin daha ucuz olan B650 tabanlı anakartlarlar hakkında açıklama yapmadıkları düşünülürse bunlar daha sonra gelebilir.

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Kaynak: Tekmoloji

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