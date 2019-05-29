Son Dakika Haberleri: Anaları ağlattı
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Anaları ağlattı

1 saat önce

Türk anneler derneği Küçükçekmece şubesi başkanı Figen Gürlek, tarafından düzenlenen iftar yemeği Elite World Bussiness Dolmabahçe salonunda Floryada yapıldı.

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Van'da yaşıyan yardıma muhtaç çocuklar için kıyafet ve kırtasiye yardımı yapmayı amaçlayan iftar buluşmasında, Türk Anneler Derneğine sahne alarak Reyhan Cansu'da destek verdi. Sahnede anne temalı bir repertuar oluşturan Reyhan Cansu, seslendirdiği eserlerle geceye katılan anneleri ağlattı.

Sahnede bir ara kendi gözleride dolan Reyhan Cansu "En büyük sanatçı annelerimiz, bir evlat yetiştirmek kadar güzel bir sanat olabilirmi? Biz sadece kendi evlatlarımızın değil bize ihtiyacı olan tüm çocukların anneleriyiz" diyerek izleyenlerin duygu yoğunluğunu zirveye çıkardı. Seslendirdiği eserlerle ve yaptığı konuşmayla ayakta alkışlanan Reyhan Cansu, yardım gecelerinde olmaktan mutlu olduğunuda vurguladı. Yeni teklisi "Gizli Gizli" isimli eserinide müzik piyasasına sunmaya hazırlanan Reyhan Cansu, klip çekimini tamamlayıp bu özel ve anlamlı gecede sahne aldı.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:41 Kaynak: Bültenler
Anne, Van, Güncel
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