Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyor

Antalya'da yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda, fuhuş ve insan ticaretine yönelik "analı-kızlı" bir suç organizasyonu ortaya çıkarıldı. Aralarında anne ve kızının da bulunduğu 15 kişi hakkında "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve insan ticareti" suçlamalarıyla dava açıldı. Sanıklardan 12'sinin tutuklu olduğu bildirildi.

ŞEBEKENİN MERKEZİNDE ANNE VE KIZI VAR

İddianameye göre suç örgütünün merkezinde 45 yaşındaki F.Ö. ile 21 yaşındaki kızı M.Ö. bulunuyor. Anne ve kızın, Antalya'nın farklı mahallelerinde kiraladıkları evlerde kadınları çalıştırdığı, internet üzerinden sahte isimlerle ilanlar vererek müşteri temin ettiği belirtildi. Evlerin özellikle öğrencilerin yoğun yaşadığı ve ailelerin tercih etmediği apartmanlardan seçildiği iddia edildi.

PARALAR M.Ö. TARAFINDAN TOPLANDI

Dosyada yer alan bilgilere göre, kadınlardan elde edilen kazancın yüzde 50'si şebekeye aktarılırken, paraların çoğunlukla M.Ö. tarafından toplandığı ileri sürüldü. Mağdur ifadelerinde, sistemin yalnızca fuhuşa değil, baskı ve tehdide dayalı bir yapıya sahip olduğu anlatıldı. Bazı kadınlar, ekonomik çaresizlik nedeniyle bu işe girdiklerini, ayrılmak istediklerinde ise tehdit edildiklerini ve zorla çalıştırıldıklarını ifade etti. Kadınların farklı evler arasında sürekli "kaydırıldığı", dışarı çıkmalarının sınırlandırıldığı ve kapalı bir düzen içinde tutuldukları iddialar arasında yer aldı.

"GÜNDÜZ ANNE, GECE KIZI PATRONDU"

Eskişehir'de genelevde çalışan S.Y., ifadesinde dikkat çeken şu sözleri kullandı: "F.Ö. ve M.Ö. evleri öğrenci evi olarak tutardı. Paralar M.Ö.'de toplanırdı. Gündüz F.Ö., gece de M.Ö. patrondu. En sonunda hepsinden kurtulup Antalya'dan kaçtım."

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın köşe yazısında da yer verilen ayrıntılarda, şebekenin kadınlar üzerinde tam kontrol kurduğu ve olası polis baskınlarına karşı patron konumundaki kadınların 'mağdur' rolü oynadığı iddiaları aktarıldı. Anne ve kızı savunmalarında, kimseyi pazarlamadıklarını ve kadınların kendi rızalarıyla çalıştığını öne sürerek suçlamaları reddetti. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşmasının 9 Mart'ta yapılacağı bildirildi.