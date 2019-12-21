Analig Basketbol Grubu müsabakaları Van'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Analig Basketbol Grubu müsabakaları Van'da başladı - Son Dakika Spor

Analig Basketbol Grubu müsabakaları Van'da başladı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün 2019-2020 faaliyet programı çerçevesinde Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) erkek ve kız basketbol grup müsabakaları Van'da başladı.

Analig Basketbol Grubu müsabakaları Van'da başladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün 2019-2020 faaliyet programı çerçevesinde Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) erkek ve kız basketbol grup müsabakaları Van'da başladı.


Nur Tatar Spor Salonunda 10 ilden 9 kız ve 10 erkek takımın katılımı ile düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende açılış konuşmasını yapan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinde yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakalarının, Doğu Anadolu Bölge müsabakalarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. İnanç, "20-22 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen bu müsabakaya Van, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Iğdır ve Kars illerinin kız ve erkek takımları yer alacak" dedi.


Doğu Anadolu Bölge Müsabakalarında başarı elde eden takımların ileriki süreçte yapılacak olan Analig Çeyrek Final müsabakalarına katılma hakkı kazanacağını dile getiren İnanç, "Ben bu anlamda tüm takımlarımıza başarılar diliyor, müsabakaların centilmenlik ilkesi çerçevesinde geçmesini diliyorum" ifadelerini kullandı


Nur Tatar Spor Salonunda yapılacak olan müsabakalar, Tunceli ve Van illeri arasındaki grup maçları ile başladı. - VAN

basketbol, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Van Gölü Havza'sında görülen zararlı tatlı su ıstakozlarının dışarıdan birileri tarafından havzaya bırakıldığı iddia edildi
Faili meçhul cinayeti maktulün üzerinden çıkan not aydınlattı Fenerbahçe'den son dakika Obradovic açıklaması! Hatayspor-Adanaspor maçında saha zemini çökünce dışarıdan el arabasıyla kum getirdiler

Son Dakika Haberleri
16:44 Erdekspor'un beyin kanaması geçiren kalecisi tedavi altına alındı - Son Dakika Spor
16:42 İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir maçına hazır - Son Dakika Spor
16:41 Bahçeşehir Koleji: 99 - Sigortam.net İTÜ Basket: 94 - Son Dakika Spor
16:36 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na doğru - Son Dakika Spor
16:33 Genç Pehlivanlar Heyet-İ Temsiliye Kupasında Mindere Çıktı - Son Dakika Spor
16:30 Hatayspor-Adanaspor maçında saha zemini çökünce dışarıdan el arabasıyla kum getirdiler - Son Dakika Spor
16:07 Jelena Karleusa'nın iç çamaşırlı Noel pozu nefes kesti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 17:00:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Analig Basketbol Grubu müsabakaları Van'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]