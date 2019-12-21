ANALİG Basketbol Grup Müsabakaları başladı

Karabük'te, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Grup Müsabakaları açılış seremonisi ile başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki seremoniye, Vali Fuat Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, teknik heyetler ve sporcular katıldı.

Müsabakalara, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Amasya, Sinop, Bolu, Samsun, Düzce ve Çorum'dan 10 kız ve 10 erkek olmak üzere toplamda 20 takım ve 200 sporcu katıldı.

Vali Gürel, açılış öncesi yaptığı konuşmada, basketbol grup müsabakalarına katılan tüm sporculara ve teknik heyete başarılar diledi.

Gençlerin sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmaları gerektiğini belirten Gürel, "Bu kapsamda devletimiz elinden ne geliyorsa onu sizler için kullanmakta. Ülkemizin 81 ilinde sizlerin iyi yetiştirilmeniz için fiziki şartlar neyi gerektiriyorsa onun için çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Son yıllarda özellikle her ilde salon ve gençlik merkezi gibi tesisler yapılarak hizmetinize sunuldu." dedi.

Gürel, sporculardan dostluk ve centilmenlik içerisinde maçlar yapmalarını istedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin de müsabakalara katılan sporcuların ilerde milli takımlarda ve Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmeyi başaracaklarını kaydetti.