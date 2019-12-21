ANALİG Basketbol Grup Müsabakaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor ANALİG Basketbol Grup Müsabakaları başladı - Son Dakika Spor

ANALİG Basketbol Grup Müsabakaları başladı

6 saat önce

Spor Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 20-22 Aralık 2019 tarihleri arasında Karabük'te gerçekleştirilecek "Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Grup Müsabakaları" düzenlenen açılış seremonisi ile başladı.

ANALİG Basketbol Grup Müsabakaları başladı, System.String[]

Spor Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 20-22 Aralık 2019 tarihleri arasında Karabük'te gerçekleştirilecek "Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Grup Müsabakaları" düzenlenen açılış seremonisi ile başladı.


Karabük Merkez Spor Salonu'nda yapılan açılış seremonisine Karabük Valisi Fuat Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, teknik heyetler ve sporcular katıldı.


Sporun tabana yaygınlaştırılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2013 yılından itibaren uygulamaya koyulan Anadolu Yıldızlar Ligi Müsabakalarına 2019-2020 faaliyet programı kapsamında Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Amasya, Sinop, Bolu, Samsun, Düzce ve Çorum illerinden 10 kız ve 10 erkek olmak üzere toplamda 20 takım ve 200 sporcu katıldı.


Müsabakalarına katılan tüm sporculara ve teknik heyete başarılar dileyen Vali Gürel, "Gençlerimizi çok önemsiyoruz, sizler bizlerin ve milletimizin geleceğisiniz. Sizlerin sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmanız gerekiyor. Bu kapsamda devletimiz elinden ne geliyorsa onu sizler için kullanmakta. Ülkemizin 81 ilinde sizlerin iyi yetiştirilmeniz için fiziki şartlar neyi gerektiriyorsa onun için çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Son yıllarda özellikle her ilde salon ve gençlik merkezi gibi tesisler yapılarak hizmetinize sunuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız aralarında yaptıkları protokoller çerçevesinde hem Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait hem de okullarımıza ait salonları çocuklarımızın daha iyi yetiştirilmesi için ortak kullanım kararı alındı. İnşallah sizler kendinizi iyi yetiştirirseniz dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda ülkemize çok büyük başarılar getireceksiniz, ay yıldızlı bayrağımızı inşallah dünyanın her tarafında dalgalandıracaksınız. Memleketlerinize geri döndüğünüzde ailelerinize selamlarımızı götürmenizi diliyorum. Burada yapacağınız müsabakalarda dostluk ve centilmenlik içerisinde maçlar yapmanızı istiyorum, spor çünkü kardeşlik ve dostluktur" diye konuştu. - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
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