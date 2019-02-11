Analig Basketbolda Kayseri Takımları Yarı Finalde
22 saat önce
Niğde'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Çeyrek Final müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri kız ve erkek takımlarımız Yarı Finale yükseldi.
Niğde'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Çeyrek Final müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri kız ve erkek takımlarımız Yarı Finale yükseldi.
Gençlik ve Spor Bakanlığıtarafından 2018 - 2019 Yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen ANALİG Basketbol Çeyrek Final müsabakaları 8 - 10 Şubat 2018 tarihleri arasında Niğde'de yapıldı.
Müsabakalara ilimizi temsilen katılan Kayseri takımlarımız erkeklerde grubu birinci kızlarda ise ikinci olarak tamamlayıp 28-30 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Yarı Final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Çeyrek Final Müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Yarı Finallere yükselen takımlarımızı ve Antrenörleri İsmail Yılmaz ile Birol Taşçı'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:58 Kaynak: İHA
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