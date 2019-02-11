Son Dakika Haberleri: Analig Basketbolda Kayseri Takımları Yarı Finalde

Analig Basketbolda Kayseri Takımları Yarı Finalde

1 gün önce

Niğde'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Çeyrek Final müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri kız ve erkek takımlarımız Yarı Finale yükseldi.

Analig Basketbolda Kayseri Takımları Yarı Finalde, System.String[]
Niğde'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Çeyrek Final müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri kız ve erkek takımlarımız Yarı Finale yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığıtarafından 2018 - 2019 Yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen ANALİG Basketbol Çeyrek Final müsabakaları 8 - 10 Şubat 2018 tarihleri arasında Niğde'de yapıldı.

Müsabakalara ilimizi temsilen katılan Kayseri takımlarımız erkeklerde grubu birinci kızlarda ise ikinci olarak tamamlayıp 28-30 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Yarı Final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Çeyrek Final Müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Yarı Finallere yükselen takımlarımızı ve Antrenörleri İsmail Yılmaz ile Birol Taşçı'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:58 Kaynak: İHA

Niğde, basketbol, Kayseri, Spor
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