Son Dakika Haberleri: Analig Basketbolda Kayseri Takımları Yarı Finalde

Analig Basketbolda Kayseri Takımları Yarı Finalde

8 saat önce

Niğde'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Çeyrek Final müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri kız ve erkek takımlarımız Yarı Finale yükseldi.

Analig Basketbolda Kayseri Takımları Yarı Finalde, System.String[]
Niğde'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Çeyrek Final müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri kız ve erkek takımlarımız Yarı Finale yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığıtarafından 2018 - 2019 Yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen ANALİG Basketbol Çeyrek Final müsabakaları 8 - 10 Şubat 2018 tarihleri arasında Niğde'de yapıldı.

Müsabakalara ilimizi temsilen katılan Kayseri takımlarımız erkeklerde grubu birinci kızlarda ise ikinci olarak tamamlayıp 28-30 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Yarı Final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Çeyrek Final Müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Yarı Finallere yükselen takımlarımızı ve Antrenörleri İsmail Yılmaz ile Birol Taşçı'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:58 Kaynak: İHA

Niğde, basketbol, Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Baldızını Öldürdüğü İddia Edilen Enişteye Müebbet Hapis Erdoğan Duyurdu! Tanzim Noktalarında Bakliyat da Satılacak

Damat Dehşetinde Ölü Sayısı 5'e Yükseldi Son Dakika! İstanbul'da Düşen Helikopter Böyle Görüntülendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 21:15:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Analig Basketbolda Kayseri Takımları Yarı Finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]