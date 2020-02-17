Analig Cimnastik'te Kayseri kız ve erkek takımları yarı finale yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Analig Cimnastik'te Kayseri kız ve erkek takımları yarı finale yükseldi - Son Dakika

Analig Cimnastik'te Kayseri kız ve erkek takımları yarı finale yükseldi

6 saat önce

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Konya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup Müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri Kız ve Erkek takımları Yarı Finale yükseldi.

Analig Cimnastik'te Kayseri kız ve erkek takımları yarı finale yükseldi, System.String[]

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Konya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup Müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri Kız ve Erkek takımları Yarı Finale yükseldi.


Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Grup Müsabakaları 15 - 16 Şubat 2020 tarihleri arasında Konya Yunus Emre Uyar Cimnastik Salonunda yapıldı. 11 İlden 80 sporcunun katılımıyla yapılan müsabakalar sonucunda Kayseri Kız ve Erkek takımları gruplardan çıkarak Yarı Finale yükseldi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Yarı Finale yükselen ANALİG Cimnastik takımlarını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
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