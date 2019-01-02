Son Dakika Haberleri: Analig'de Düzce Namağlup

Analig'de Düzce Namağlup

1 saat önce

Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakalarında Düzce, grubu namağlup bitirdi.

Analig'de Düzce Namağlup, System.String[]
Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakalarında Düzce, grubu namağlup bitirdi.

Sporun tabana yaygınlaştırılması, Kulüplere ve Milli Takımlara alt yapı oluşturulması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılından itibaren uygulamaya koyulan Anadolu Yıldızlar Ligi Müsabakaları (ANALİG ) 2018 – 2019 faaliyet yılı kapsamında Basketbol Kız/ Erkek Grup Müsabakaları 28 – 30 Aralık 2018 tarihleri arasında Sinop'ta gerçekleştirildi.

Basketbol Kız/ Erkek Grup Müsabakalarına 20 İdareci, 20Antrenör, 14 Hakem,10 İl, 10 Erkek Takımı, 10 Bayan Takım 240 Sporcu katıldı. Düzce kız takımı grupta maçlarını yenilgisiz tamamladı. Şubat ayında Ordu'da yapılacak olan çeyrek final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:34 Kaynak: İHA

basketbol, Düzce, Spor
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