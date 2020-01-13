ANALİG'de Van Rüzgarı - Son Dakika
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ANALİG'de Van Rüzgarı

6 saat önce

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında 12 ilden 336 sporcunun katılımıyla yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Erkek ve Kız Voleybol Çeyrek Final Müsabakaları sona erdi.

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Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında 12 ilden 336 sporcunun katılımıyla yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Erkek ve Kız Voleybol Çeyrek Final Müsabakaları sona erdi.


10 Ocak'ta başlayan müsabakalarda Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kars, Muş, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Malatya ve Kilis illerinin kız ve erkek takımları, 3 grup halinde mücadele etti. Müsabakalar sonunda Erkekler Ligi A Grubu'nda Gaziantep birinci, Elazığ ikinci, B Grubu'nda Van birinci, Şanlıurfa ikinci, C Grubu'nda ise Bitlis birinci ve Mardin ikinci oldu. Kızlar A Grubu'nda Kilis birinci, Bitlis ikinci, B Grubu'nda Diyarbakır birinci, Şanlıurfa ikinci, C Grubu'nda Van birinci olurken, Gaziantep ise ikinci sırada yer aldı.


Gruplarda ilk ikiye giren takımlar, 14 ile 16 Şubat 2020 tarihlerinde Gümüşhane'de düzenlenecek Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Yarı Final Müsabakalarında illerini temsil edecekler.


Ödül töreninde sporcu ve antrenörleri tebrik edip, bir üst tura yükselen takımlara başarılar dileyen Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 2020 yılı faaliyet programında yer alan ve il müdürlüğümüzün 10-12 Ocak 2020 tarihleri arası 336 sporcunun katılımıyla organizasyonluğunu yaptığımız Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Çeyrek Final Müsabakalarını sorunsuz bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Müdürlüğümüz adına müsabakalara katılan erkek ve kız takımımız, kazandıkları birincilik dereceleriyle bu turu başarılı bir şekilde geride bırakarak isimlerini bir üst tur olan yarı final müsabakalarına yazdırmayı başardılar. Kazandıkları başarılarından dolayı tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi bir kez daha yürekten kutluyor, bundan sonraki müsabakalarda da kendilerine başarılar diliyoruz" dedi. - VAN

Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:43 Kaynak: İHA
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