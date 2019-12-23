ANALİG Ege Basketbol Grup Müsabakaları Aydın'da tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor ANALİG Ege Basketbol Grup Müsabakaları Aydın'da tamamlandı - Son Dakika Spor

ANALİG Ege Basketbol Grup Müsabakaları Aydın'da tamamlandı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019-2020 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Ege Basketbol Grup Müsabakaları, 10 ayrı ilden 20 takımın katılımıyla Aydın'da tamamlandı.

ANALİG Ege Basketbol Grup Müsabakaları Aydın'da tamamlandı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019-2020 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Ege Basketbol Grup Müsabakaları, 10 ayrı ilden 20 takımın katılımıyla Aydın'da tamamlandı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019 - 2020 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Ege Grubu Basketbol Grup Müsabakaları Efeler Atatürk Spor Salonu ve Mimar Sinan Spor Salonlarında 20-22 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarla tamamlandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Ege Grubu Basketbol Grup Müsabakaları 10 ilden 20 takımın (kız-erkek) katılımıyla tamamlandı.


Aydın, Afyon, Bilecik, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden 240 sporcunun katılım gösterdiği Basketbol Anadolu Yıldızlar Ligi Ege Grup Müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.


ANALİG Basketbol Ege Grup Müsabakaları üçer grup şeklinde gerçekleştirildi. Kızlar ve erkekler kategorisinde gruplarında ilk iki sırayı elde eden il takımları çeyrek finale çıkma hakkı kazandı. Kız kategorisinde çeyrek finale çıkmaya hak kazanan il takımları; İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Eskişehir ve Denizli oldu. Erkek kategorisinde ise İzmir, Eskişehir, Muğla, Kütahya, Aydın ve Uşak takımları çeyrek finale çıkma hakkı kazandılar.


İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu Madalya Takdim Etti


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Efeler Atatürk Spor Salonunda tamamlanan grup müsabakalarının ardından gerçekleştirilen ödül törenine katılarak derece elde eden takımlara madalya, başarı belgesi ve dereceye giremeyen takımlara katılım belgesi takdim etti. İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu grup müsabakalarına katılan tüm takımları tebrik etti ve çeyrek finale çıkmaya hak kazanan takımlara başarılar diledi.


Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Çeyrek final müsabakaları 17-19 Ocak 2020 tarihleri arasında Kütahya ilinde gerçekleştirilecek. - AYDIN

basketbol, Aydın, Ege, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:01 Kaynak: İHA
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