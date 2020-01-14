Analig Güreş Takımı Türkiye Finallerinde - Son Dakika
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Analig Güreş Takımı Türkiye Finallerinde

6 saat önce

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Karaman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Yarı Final Müsabakalarında Kayseri takımımız 4 Altın, 3 gümüş ve 3 Bronz madalya kazanarak takım halinde Türkiye finallerine yükseldi.

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Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Karaman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Yarı Final Müsabakalarında Kayseri takımımız 4 Altın, 3 gümüş ve 3 Bronz madalya kazanarak takım halinde Türkiye finallerine yükseldi.


Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Güreş Yarı Final müsabakaları 11 - 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Karaman'da yapıldı.


Müsabakalara ilimizi temsilen katılan sporcularımızdan; 44 kg Murat Arıkoğlu, 57 kg Lokman Gül, 62 kg Ömer Polat ve 75 kg Harun Yılmaz Birinci, 38 kg Melih Yegin, 41 kg Abdurrahman Cadır ve 85 kg Ömer Arslan İkinci, 52 kg Ahmet Karagülle, 52 kg Hüseyin Arda İpek ve 85 kg Yasin Atmaca Üçüncü oldu.


Kayseri takımımız bu sonuçla Rize'de yapılacak olan Türkiye Finallerine takım halinde katılma hakkı kazandı.


Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Analig yarı final müsabakalarında büyük bir başarı elde ederek takım halinde Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan Güreş takımımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayseri, Karaman, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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