Son Dakika Haberleri: Analig Güreş Türkiye Grup Birinciliği Sona Erdi

Analig Güreş Türkiye Grup Birinciliği Sona Erdi

35 dakika önce

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Güreş Türkiye Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Analig Güreş Türkiye Grup Birinciliği Sona Erdi, System.String[]
Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Güreş Türkiye Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 8 ilin karma takımından 200 sporcunun katılımı ile Mersin'de düzenlenen ANALİG Güreş Türkiye Grup Birinciliği, Tarsus Spor Salonu'nda yapılan müsabakaların ardından tamamlandı.

Dereceye giren il karma takımlarına ödülleri Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Tarsus Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Tarsuslu ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı Mersin İl Temsilcisi Metin Ercan tarafından verildi.

Müsabakalar sonunda, 23-24 Mart tarihlerinde Eskişehir, Çankırı, Samsun ve Elazığ'da yapılacak olan ANALİG Güreş Türkiye Yarı Final müsabakaları için mücadele edecek il karma takımlarının belirlendiği bildirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:10 Kaynak: İHA

Mersin, Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı Aleyna Tilki Gözünü Yükseklere Dikti: Star Olmayacağım, Efsane Olacağım

Erdoğan'dan HDP'li Sezai Temelli'ye Sert Tepki: Sen Türkiye'yi Terk Et Demet Akalın'la 6 Yıl Sonra Barışan Alişan, Ece Erken Hakkında Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 16:45:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Analig Güreş Türkiye Grup Birinciliği Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]