Son Dakika Haberleri: Analig Hentbol Çeyrek Final Müsabakalarına Kayseri Damgası

Analig Hentbol Çeyrek Final Müsabakalarına Kayseri Damgası

1 saat önce

Karamanda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol çeyrek final müsabakalarına katılan Kayseri kız ve erkek takımları gruplarını başarıyla tamamlayarak yarı final müsabakalarına yükseldiler.

Analig Hentbol Çeyrek Final Müsabakalarına Kayseri Damgası, System.String[]
Karamanda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol çeyrek final müsabakalarına katılan Kayseri kız ve erkek takımları gruplarını başarıyla tamamlayarak yarı final müsabakalarına yükseldiler.

Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Çeyrek Final Müsabakaları 01 - 03 Mart 2019 tarihleri arasında Karaman'da düzenlendi.

Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan Kayseri kız ve erkek Hentbol takımları kızlarda grubunu 1. erkeklerde ise 2. tamamlayarak 27 - 29 Mart 2019 tarihleri arasında Denizli'de yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Gruplarını başarıyla tamamlayıp Kayseri'yi yarı final müsabakalarında temsil etme hakkı kazanan Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:58 Kaynak: İHA

Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Younes Belhanda Son 4 Maçta 4 Kez Rakip Fileleri Havalandırdı İkbal Gürpınar, Verdiği Konferanslarla Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu

Oyuncu Meral Kaplan, Ev Basma ve Çocuk Kaçırma İddialarıyla İlgili Eşinden Şikayetçi Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a Kadar Düzene Girmezse Tanzim Satışı 81 İle Yayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:51:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Analig Hentbol Çeyrek Final Müsabakalarına Kayseri Damgası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]