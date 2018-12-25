Analig Hentbol'da Kayseri Çeyrek Finalde

Kırıkkale'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri kız ve erkek Hentbol takımlarımız çeyrek finale yükseldi.

Kırıkkale'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri kız ve erkek Hentbol takımlarımız çeyrek finale yükseldi.



Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup Müsabakaları 21 - 23 Aralık 2018 tarihleri arasında Kırıkkale'de yapılan başarılı ile mücadele eden Kayseri Kız ve Erkek Hentbol takımları büyük bir başarıya imza attı.



11 ilden 352 sporcunun mücadele ettiği grup müsabakalarında Kayseri kız takımımız grubundan birinci erkek takımı ise ikinci olarak çıkıp çeyrek finale katılma başarısı elde etti.



Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; "ANALİG Hentbol Müsabakalarını başarıyla tamamlayarak çeyrek finale katılmaya hak kazanan sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamı diledi." - KAYSERİ

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