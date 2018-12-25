Son Dakika Haberleri: Analig Hentbol'da Kayseri Çeyrek Finalde

Analig Hentbol'da Kayseri Çeyrek Finalde

1 saat önce

Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup Müsabakaları 21 - 23 Aralık 2018 tarihleri arasında Kırıkkale'de yapılan başarılı ile mücadele eden Kayseri Kız ve Erkek Hentbol takımları büyük bir başarıya imza attı.

Analig Hentbol'da Kayseri Çeyrek Finalde, System.String[]
Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup Müsabakaları 21 - 23 Aralık 2018 tarihleri arasında Kırıkkale'de yapılan başarılı ile mücadele eden Kayseri Kız ve Erkek Hentbol takımları büyük bir başarıya imza attı.

11 ilden 352 sporcunun mücadele ettiği grup müsabakalarında Kayseri kız takımımız grubundan birinci erkek takımı ise ikinci olarak çıkıp çeyrek finale katılma başarısı elde etti.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; "ANALİG Hentbol Müsabakalarını başarıyla tamamlayarak çeyrek finale katılmaya hak kazanan sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamı diledi."
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:23 

Kayseri, Güncel
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