Son Dakika Haberleri: Analig Hentbol Müsabakaları Kırıkkale'de Yapılacak

Analig Hentbol Müsabakaları Kırıkkale'de Yapılacak

3 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol Müsabakaları'nın Kırıkkale'de düzenleneceğini söyledi.

Analig Hentbol Müsabakaları Kırıkkale'de Yapılacak, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol Müsabakaları'nın Kırıkkale'de düzenleneceğini söyledi.

Müsabakaların 21-23 Aralık tarihleri arasında yapılacağını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Müsabakalara Ankara, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat olmak üzere 11 ilden 352 sporcu katılacak. Sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara altyapı oluşturulması, illerdeki yerel faaliyetler sonucu bir üst gruba katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulması, tüm paydaşların sporun gelişimi için işbirliği içerisinde bulunmalarının sağlanması hedefleri doğrultusunda ANALİG oluşturuldu. Müsabakaların her aşamasında, kardeşlik, yardımlaşma, centilmenlik, kaynaşma ve hoşgörü değerleri öne çıkarılır. Anadolu Yıldızlar Ligi Türk Sporuna çok şey katacak. Bu projenin temel amacı, Anadolumuzda gün yüzüne çıkmamış, spora yatkın, geleceğe yön verecek gençleri spor adına hazırlamak ve uluslararası yarışmalarda Türk sporunu temsil etmektir. Müsabakalara katılacak olan sporculara şimdiden başarılar dilerim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:14 Kaynak: AA

Ankara, Aralık, Kırıkkale, Spor
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