Analig Hentbol Takımları Çeyrek Finalde - Son Dakika
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Analig Hentbol Takımları Çeyrek Finalde

6 saat önce

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Aksaray'da düzenlenen Analig Hentbol Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri Kız ve Erkek takımları Çeyrek Finale yükseldi.

Analig Hentbol Takımları Çeyrek Finalde, System.String[]

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Aksaray'da düzenlenen Analig Hentbol Grup müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri Kız ve Erkek takımları Çeyrek Finale yükseldi.


Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol Grup müsabakaları 27 - 29 Aralık 2019 tarihleri arasında Aksaray'ın ev sahipliğinde yapıldı.


Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan kız ve erkek takımları gruplardan çıkarak 28 Şubat - 1 Mart 2019 tarihleri arasında Karaman'da yapılacak olan Çeyrek Final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Anadolu Yıldızlar Liginde Çeyrek Finale yükselen Hentbol kız ve erkek takımlarını ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:46 Kaynak: İHA
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