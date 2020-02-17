ANALİG Hokey Türkiye Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANALİG Hokey Türkiye Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi - Son Dakika

ANALİG Hokey Türkiye Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi

6 saat önce

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hokey Türkiye Grup Birinciliği Müsabakaları Trabzon'da yapıldı.

ANALİG Hokey Türkiye Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi, System.String[]

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hokey Türkiye Grup Birinciliği Müsabakaları Trabzon'da yapıldı.

Yomra Spor Kompleksinde düzenlenen ve 5 gün boyunca devam eden ANALİG Hokey Türkiye Grup Birinciliği müsabakalarında 300'ü aşkın sporcu mücadele etti. Kızlarda Diyarbakır, Amasya, Van ve Erzincan, erkeklerde ise Erzurum, Amasya, Diyarbakır ve Van karmaları finale yükseldi.

ANALİG müsabakalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, hokey sporunun tabana yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Öztürk, üst gruplara katılamayan yetenekli çocukların spora kazandırılması gerektiğine işaret ederek, "Ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemini oluşturarak çocukların duygusal ve sosyal yönden yetiştirilmesi ve geliştirilmesi hedeflenen bu ligi çok önemsiyoruz." dedi.

Spor Şube Müdür Vekili Yusuf Çebi de yüzlerce öğrencinin Trabzon'da hem spor yaptığını hem de yeni dostluklar edindiğini belirterek, organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik etti.

Zevkli ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda kızlarda A Grubunda Diyarbakır ve Amasya, B Grubunda da Van ile Erzincan 2. sırada yer alarak finallere katılmaya hak kazandı. Erkeklerde ise Erzurum, Amasya ve Diyarbakır karmaları, gruplarını ilk sırada tamamlayarak finallere çıktı. En iyi ikinci takımlar arasında yapılan maçlar sonunda da Van Karması finallere katılan dördüncü takım oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Ayhan Pala, Yomra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cengiz Aydoğdu ile diğer yetkililer tarafından verildi.

Trabzon, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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