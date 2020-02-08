ANALİG Judo Bölge Müsabakaları Batman'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor ANALİG Judo Bölge Müsabakaları Batman'da başladı - Son Dakika Spor

ANALİG Judo Bölge Müsabakaları Batman'da başladı

6 saat önce

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Bölge Grup Müsabakaları Batman'da başladı.

ANALİG Judo Bölge Müsabakaları Batman'da başladı, System.String[]

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Bölge Grup Müsabakaları Batman'da başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara 10 ilden 160 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının, sporun tabana ve geniş kitleye yaygınlaştırılması, ilgili branşlarda kulüplere ve milli takımlara altyapı oluşturması düşüncesiyle hayata geçirilen ANALİG Projesi kapsamındaki müsabakalarda, sporcular derece için mücadele ediyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, sporun önemine değinerek, "Gençlerimiz arasında kardeşliği sevgiyi, hoşgörüyü yaymak anlamında sağlıklı vücutlara sahip olmaları anlamında ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak anlamında spor bir ortamdır. Onlara harika bir ortam sunuyor." dedi.

Müsabakalar, iki gün sürecek.

19 Mayıs, Batman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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