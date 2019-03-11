Son Dakika Haberleri: Analig Judoda Manisa'dan Çifte Şampiyonluk

Analig Judoda Manisa'dan Çifte Şampiyonluk

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organize ettiği Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakaları, Salihli ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Analig Judoda Manisa'dan Çifte Şampiyonluk, System.String[]

Kapalı Spor Salonu'nda 10 ilden 110 kız ve erkek sporcunun katıldığı müsabakalarda mücadele eden Manisalı judocular, hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyon olmayı başardı. Kızlarda Manisa birinci olurken, İzmir ikinci, Denizli üçüncü, Kütahya dördüncü, Aydın beşinci, Muğla altıncı oldu. Erkeklerde ise Manisa birinci, İzmir ikinci, Eskişehir üçüncü, Denizli dördüncü, Bilecik beşinci, Aydın altıncı oldu.

Müsabakalarda dereceye giren sporcular, ilimizi Bursa'da yapılacak yarı final müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti. Öte yandan yoğun katılıma sahne olan açılış töreninin iz bırakan konukları ise özel sporculardan Mustafa Fatih Gül, Cimnastik Türkiye Şampiyonları Özgür Sert ve Emre Okan oldular. Sporcular, yaptıkları güzel gösteriler ile büyük alkış aldılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:46 Kaynak: Bültenler

Manisa, Güncel
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