ANALİG kafilesi Denizli'ye yolcu edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor ANALİG kafilesi Denizli'ye yolcu edildi - Son Dakika Spor

ANALİG kafilesi Denizli'ye yolcu edildi

6 saat önce

Denizli'de düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Grup Müsabakalarına katılacak Bilecik kafile yolcu edildi.

ANALİG kafilesi Denizli'ye yolcu edildi, System.String[]

Denizli'de düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Grup Müsabakalarına katılacak Bilecik kafile yolcu edildi.


8-9 Şubat 2019 tarihlerinde Denizli'de düzenlenecek olan ANALİG Judo Grup Müsabakalarına katılacak sporcular, teknik heyet ve antrenörler, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu makamında ziyaret etti. Antrenörleri Galip Güner Aydın, Alkan Alayıldın, Serkan Can ile sporculara Denizli'deki müsabakalarda başarılar dileyen İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, daha sonra kafiyi Denizli'ye gitmek üzere yolcu etti. - BİLECİK

Bilecik, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın'a büyük destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Shane Larkin'i vatandaşlığımıza aldık Divan Kurulu'nda ilginç anlar! Kürsüyü bırakıp yerleri yumrukladı Wesley Sneijder'in son hali şoke etti!

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 18:35:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANALİG kafilesi Denizli'ye yolcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]