Son Dakika Haberleri: Analig Kayak Yarışları Tamamlandı

Analig Kayak Yarışları Tamamlandı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Slalom müsabakaları Kayseri Erciyes'te yapılan yarışlarla tamamlandı.

Analig Kayak Yarışları Tamamlandı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Alp Disiplini Slalom müsabakaları Kayseri Erciyes'te yapılan yarışlarla tamamlandı.

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı pistinde iki gün süren müsabakalar zorlu hava şartlarına rağmen oldukça güzel yarışlara sahne oldu.

Analig Alp Disiplini Slalom Yarışlarında 36 ilden 72 kız 106 erkek olmak üzere toplam 178 sporcu madalya için mücadele etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Federasyon Temsilcileri, Antrenör ve sporcular katıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:01 Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Erciyes, Kayseri, Spor
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