Analig Masa Tenisi'nde Kayseri Rüzgarı
1 saat önce
Samsunda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Final Müsabakaları soncunda Kayseri kız takımı Türkiye üçüncüsü, erkek takımı ise Türkiye dördüncüsü oldu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:26 Kaynak: İHA
Samsunda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Final Müsabakaları soncunda Kayseri
kız takımı Türkiye
üçüncüsü, erkek takımı ise Türkiye dördüncüsü oldu.
Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Final Müsabakaları 25 - 27 Mayıs 2019 tarihleri arsında Samsun Yaşar Doğu
Spor Salonunda yapıldı.
Şampiyonaya Kayseri'yi temsilen kızlarda: İzel
Bilgic, Elif Duman ve Emine Çetin, erkeklerde ise Yunus Gaygısız, Yusuf Gaygısız ve Ömer Kasım Bulut katıldı.
Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda Kayseri kız takımı Türkiye üçüncüsü, erkek takımı ise Türkiye dördüncüsü oldu. - KAYSERİ
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