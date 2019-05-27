Son Dakika Haberleri: Analig Masa Tenisi'nde Kayseri Rüzgarı

Analig Masa Tenisi'nde Kayseri Rüzgarı

1 saat önce

Samsunda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Final Müsabakaları soncunda Kayseri kız takımı Türkiye üçüncüsü, erkek takımı ise Türkiye dördüncüsü oldu.

Analig Masa Tenisi'nde Kayseri Rüzgarı, System.String[]
Samsunda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Final Müsabakaları soncunda Kayseri kız takımı Türkiye üçüncüsü, erkek takımı ise Türkiye dördüncüsü oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Final Müsabakaları 25 - 27 Mayıs 2019 tarihleri arsında Samsun Yaşar Doğu Spor Salonunda yapıldı.

Şampiyonaya Kayseri'yi temsilen kızlarda: İzel Bilgic, Elif Duman ve Emine Çetin, erkeklerde ise Yunus Gaygısız, Yusuf Gaygısız ve Ömer Kasım Bulut katıldı.

Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda Kayseri kız takımı Türkiye üçüncüsü, erkek takımı ise Türkiye dördüncüsü oldu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:26 Kaynak: İHA
Türkiye, Kayseri, Spor
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