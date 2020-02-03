Analig seçmesi sona erdi - Son Dakika
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Analig seçmesi sona erdi

20 dakika önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliğinin 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Analig Karate İl Seçmesi müsabakaları sona erdi.

Analig seçmesi sona erdi, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliğinin 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Analig Karate İl Seçmesi müsabakaları sona erdi.


Pazar günü Atatürk Spor Salonunda birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan müsabakalar minik ve yıldız kategorilerinde yapıldı.


4 kulüpten 33 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular 22-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Nevşehir'de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakalarında Kayseri'yi temsil edecekler.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:55 Kaynak: İHA
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