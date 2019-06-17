Son Dakika Haberleri: Analig Softbol'da Kayseri Kız Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu
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Analig Softbol'da Kayseri Kız Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

5 dakika önce

Samsun'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Softbol müsabakalarında Kayseri Kız takımı büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Analig Softbol'da Kayseri Kız Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu, System.String[]
Samsun'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Softbol müsabakalarında Kayseri Kız takımı büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Softbol Müsabakaları bu yıl ilk defa 02-16 Haziran 2019 tarihleri arasında Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleşti.

12 farklı şehirden 144 Softbol sporcusunun katıldığı şampiyonada final müsabakasında karşılaştığı Ankara'yı yenen Kayseri kız takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Samsun'da düzenlenen Beyzbol şampiyonasında mücadele eden Kayseri erkek takımı ise 5. olarak gelecek vaat etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Yahyalı Ali Elmalı Orta Okulu öğrencileri tarafından kurulan ve Anadolu Yıldızlar Ligi Softbol müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olan Kayseri Takımını ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:40 Kaynak: İHA
Spor
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