Son Dakika Haberleri: Analig Sutopu Müsabakaları Açılış Seremonisi ile Başladı

Analig Sutopu Müsabakaları Açılış Seremonisi ile Başladı

2 saat önce

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Sutopu Grup Birinciliği müsabakaları Kayseri'de yapılan Açılış Seremonisi ile başladı.

Analig Sutopu Müsabakaları Açılış Seremonisi ile Başladı, System.String[]
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Sutopu Grup Birinciliği müsabakaları Kayseri'de yapılan Açılış Seremonisi ile başladı.

İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan açılış seremonisine Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin, Sporcular, Antrenörler ve İdareciler katıldı.

Oldukça coşkulu bir törenle yapılan seremonide konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tüm sporculara başarılar diledi.

3 gün boyunca İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda devam edecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Sutopu müsabakalarında 19 takımdan 300 sporcu derece elde edebilmek için mücadele edecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:32 Kaynak: İHA

Kayseri, Spor
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