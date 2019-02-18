Son Dakika Haberleri: Analig Voleybol Çeyrek Final Heyecanı Sona Erdi

Analig Voleybol Çeyrek Final Heyecanı Sona Erdi

17 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Anadolu Yıldızlar Ligi 2019 Yılı Faaliyet programında yer alan Voleybol Çeyrek Final Müsabakaları Develi Spor Salonu ve Şehit Murat Kocatürk Spor Salonunda dün yapılan müsabakalarla sona erdi.

Analig Voleybol Çeyrek Final Heyecanı Sona Erdi, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Anadolu Yıldızlar Ligi 2019 Yılı Faaliyet programında yer alan Voleybol Çeyrek Final Müsabakaları Develi Spor Salonu ve Şehit Murat Kocatürk Spor Salonunda dün yapılan müsabakalarla sona erdi.

Üç gün boyunca Develilerin voleybol heyecanına yaşadığı Analig Voleybol Çeyrek Final Müsabakaları seyir keyfi yüksek müsabakalara sahne oldu.

Bayanlarda 12 erkeklerde 12 olmak üzere 24 ilden 336 sporcunun yarı finale çıkmak için mücadele ettiği müsabakalarda Kayseri Erkek ve Bayan Voleybol takımları gruplarını lider olarak tamamladılar.

Gruptan çıkan takımlar 27-29 Mart 2019 tarihleri arasında Eskişehir'de yapılacak olan Yarı final müsabakalarında mücadele edecekler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, çeyrek final müsabakalarını başarı ile tamamlayan ve yarı finale katılma hakkı elde eden takımları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:20 Kaynak: İHA

Develi, voleybol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı

Erkekler Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Beko Oldu Bakan Varank: 30 Binin Üzerinde İş İmkanı Oluşturacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 12:37:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Analig Voleybol Çeyrek Final Heyecanı Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]