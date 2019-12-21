Analig Voleybol Grup Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Analig Voleybol Grup Müsabakaları sona erdi - Son Dakika

Analig Voleybol Grup Müsabakaları sona erdi

6 saat önce

Bilecik'te gerçekleştirilen, Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları Kızlar ve Erkekler kategorisindeki grup müsabakaları sona erdi.

Analig Voleybol Grup Müsabakaları sona erdi, System.String[]

Bilecik'te gerçekleştirilen, Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları Kızlar ve Erkekler kategorisindeki grup müsabakaları sona erdi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Atatürk ve İstasyon Spor Salonlarında gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakaları çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Coşkuyla başlayıp, coşkuyla sona eren müsabakalar sonucunda gruplarını lider olarak tamamlayan iller bir üst tura yükseldi. Müsabakalar sonucunda Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakalarını başarı ile tamamlayan illere başarı belgeleri ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Neslihan Leblebicioğlu takdim etti. - BİLECİK

Mustafa Kemal Atatürk, voleybol, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
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