Son Dakika Haberleri: Analig Voleybol Yarı Final Heyecanı Başladı

Analig Voleybol Yarı Final Heyecanı Başladı

1 saat önce

2019 sezonu faaliyet programında yer alan Voleybol yarı final kız-erkek müsabakaları Erzincan Merkez spor salonunda başladı.

Analig Voleybol Yarı Final Heyecanı Başladı, System.String[]
2019 sezonu faaliyet programında yer alan Voleybol yarı final kız-erkek müsabakaları Erzincan Merkez spor salonunda başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Anadolu Yıldızlar Ligi 2018 - 2019 sezonu faaliyet programında yer alan Voleybol yarı final kız-erkek müsabakaları Erzincan Merkez spor salonunda açılış töreni ile start aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Seremoniye Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, 16 ilden gelen 12 kız 12 erkek toplam 24 takımın antrenörleri, idarecileri, sporcuları, hakemler ve davetliler katıldı.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, müsabakaya katılan takımlara başarılar dileyerek, tüm sporseverleri bu zevkli ve çekişmeli maçları izlemeye salonlarımıza davet etti. İl Müdürü Mumcu, tüm sporculara ve antrenörlerine katılım belgelerini takdim etti.

Erzincan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol müsabakalarında kız takımları Merkez spor salonunda, erkek takımlar ise Yıldırım Akbulut Spor salonunda müsabakalarını yapacaklar.

Erzincan'da gerçekleştirilen müsabakalarda, Gaziantep, Bingöl, Ordu, Karabük, Van, Bitlis, Kastamonu, Tokat, Samsun, Şanlıurfa, Elazığ, Batman, Amasya, Kilis, Rize illerinden gelen takımlar mücadele veriyor. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:57 Kaynak: İHA

Spor
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