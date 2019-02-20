Son Dakika Haberleri: Analig Voleybolda Manisa Farkı

Analig Voleybolda Manisa Farkı

52 dakika önce

Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Çeyrek Final Müsabakaları Bilecik'te yapıldı.

Analig Voleybolda Manisa Farkı, System.String[]

Manisa'nın da yer aldığı müsabakalarda, temsilcilerimiz, başarılı bir grafik çizerek turnuvaya damga vurmayı başardı. Manisa Karması Kız Takımı, tüm rakiplerini yenerek, namağlup şekilde yarı finale yükselme hakkını elde ederken, erkek takımı da 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle yarı final biletini almaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, müsabakalarda Manisa'yı en iyi şekilde temsil eden sporcuları, antrenörleri kutlarken, kulüp yöneticilerine de teşekkür etti. Öztürk, voleybolda yetenekli sporcular yetiştirdiklerini kaydederek, "Altyapıya verdiğimiz önemin meyvelerini alıyoruz. Bu yönden Türkiye'nin önde gelen sayılı illeri arasındayız. Bilecik'te elde edilen başarılar, altyapıdaki farkımızı ortaya koyuyor. Bizleri gururlandıran her iki karmamızdan da Türkiye derecesi bekliyoruz" dedi. Manisa Karmaları, 27-29 Mart tarihlerinde Eskişehir'de yapılacak Yarı Final Müsabakaları'nda mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:55 Kaynak: Bültenler

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