Analig Yüzme müsabakalarında madalyalara ambargo - Son Dakika
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Analig Yüzme müsabakalarında madalyalara ambargo

6 saat önce

07-08 Mart 2020 tarihleri arasında Nevşehir'de yapılan olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup müsabakalarında Kayserili sporcularımız madalyalara ambargo koydu.

Analig Yüzme müsabakalarında madalyalara ambargo, System.String[]

07-08 Mart 2020 tarihleri arasında Nevşehir'de yapılan olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup müsabakalarında Kayserili sporcularımız madalyalara ambargo koydu.


Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Niğde, Sivas, Yozgat illerinden yüzlerce sporcunun mücadele ettiği ANALİG Grup Müsabakalarında yarışan takımlarımızdan 14 yaş kız takımımız birinci, 13 yaş kız ve erkek takımımız ikinci, 14 yaş erkek takımımız ise üçüncü oldu.


Ferdi olarak yarışan sporcularımız toplamda 14 altın, 22 gümüş, 21 bronz madalya kazanarak yarışmalara ambargo koydu.


Sporcularımız bu sonuçlarla 04-05 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Nevşehir, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:56 Kaynak: İHA
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