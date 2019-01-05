Son Dakika Haberleri: Analig Yüzme ve 11-12 Yaş Ulusal Gelişim İl Vize Yarışları Başladı

Analig Yüzme ve 11-12 Yaş Ulusal Gelişim İl Vize Yarışları Başladı

45 dakika önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme İl Temsilciliği 2019 yılı faaliyet programında yer alan "Analig Yüzme ve 11-12 Yaş Ulusal Gelişim ve İl Vize Yarışları" başladı.

Analig Yüzme ve 11-12 Yaş Ulusal Gelişim İl Vize Yarışları Başladı, System.String[]
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme İl Temsilciliği 2019 yılı faaliyet programında yer alan "Analig Yüzme ve 11-12 Yaş Ulusal Gelişim ve İl Vize Yarışları" başladı.

12 kulüpten 380 sporcunun katıldığı müsabakalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçiyor. Sporcular dereceye girebilmek için kulaç atarken ailelerde yarışlara yoğun ilgi gösterdi.

Yarışlar, 400m Serbest, 50m Kurbağa, 100m Kelebek, 50m Sırt, 100m Serbest, 200m Kurbağa, 200m Karışık, 50m Serbest, 200m Sırt, 100m Sırt, 50m Kelebek, 100m Kurbağa kategorilerinde yapılıyor.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara başarılar diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Kayseri, Vize, Spor
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