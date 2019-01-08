Son Dakika Haberleri: Analig Yüzme ve 11-12 Yaş Ulusal Gelişim ve İl Vize Yarışmaları Tamamlandı

Analig Yüzme ve 11-12 Yaş Ulusal Gelişim ve İl Vize Yarışmaları Tamamlandı

1 saat önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme İl Temsilciliği 2019 yılı faaliyet programında yer alan "Analig Yüzme ve 11-12 Yaş Ulusal Gelişim ve İl Vize Yarışları" tamamlandı.

Analig Yüzme ve 11-12 Yaş Ulusal Gelişim ve İl Vize Yarışmaları Tamamlandı, System.String[]
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme İl Temsilciliği 2019 yılı faaliyet programında yer alan "Analig Yüzme ve 11-12 Yaş Ulusal Gelişim ve İl Vize Yarışları" tamamlandı.

12 kulüpten 380 sporcunun katıldığı oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda Sporcular dereceye girebilmek için kulaç atarken ailelerde yarışlara yoğun ilgi gösterdi.

Yarışlar, 400m Serbest, 50m Kurbağa, 100m Kelebek, 50m Sırt, 100m Serbest, 200m Kurbağa, 200m Karışık, 50m Serbest, 200m Sırt, 100m Sırt, 50m Kelebek, 100m Kurbağa kategorilerinde yapıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:09 Kaynak: İHA

Kayseri, Vize, Spor
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