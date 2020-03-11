ANALİG yüzme yarışları - Son Dakika
Son Dakika Spor ANALİG yüzme yarışları - Son Dakika Spor

ANALİG yüzme yarışları

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 7-8 Mart tarihleri arasında Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup Müsabakaları sona erdi.

ANALİG yüzme yarışları, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı faaliyet programında yer alan, 7-8 Mart tarihleri arasında Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup Müsabakaları sona erdi.


Malatya, Ağrı, Van, Bingöl, Tunceli, Iğdır, Kars, Muş illerinden yaklaşık 150 sporcunun yarıştığı ANALİG grup müsabakaları birbirinden çekişmeli geçti. İlimiz Yüzme takımı yarışlarda Oldukça başarılı oldu. Erkeklerde hem 13 yaş grubunda hem de 14 Yaş grubunda takım halinde birinci olurken, Kızlarda da hem 13 yaş grubunda hem de 14 yaş grubunda takım halinde ikinci olarak, Yarı Finallere katılma hakkı kazandılar. Dereceye giren sporculara ödüllerini Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen verdi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Grup Müsabakalarında dereceye giren tüm sporcularımızı, sporcularımızın antrenörleri ve ailesini tebrik eder, 04 - 05 Nisan 2020 tarihlerinde Diyarbakır ilinde yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Yüzme Yarışlarında başarılar dilerim" dedi. - MALATYA

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı
"Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a Beşiktaş cephesinden tepki geldi! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ayhan Özmızrak'ı protesto etmek için salonu terk etti Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı

Son Dakika Haberleri
18:31 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı öncesi 'korona' önlemi
18:24 Stale Solbakken: "Bizim için tarihi bir maç"
18:22 Prosinecki: "Kasımpaşa maçından önce başlayan çıkışımızı sürdüreceğiz"
18:17 Kayserispor'da hedef galibiyet
18:15 Başakşehir maçına 'birlik' mesajlı 17 bin tişört

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:34:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANALİG yüzme yarışları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]