Analistler: Huawei akıllı telefon piyasasından silinebilir
10 saat önce
Analistler, ABD’nin yaptırımlarının hedefindeki şirket Huawei’in sevkiyatlarının yılın önümüzdeki çeyreğinde sevkiyatlarının iptal edilmeye başlayacağını ve şirketin uluslararası akıllı telefon pazarından silinme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 08:23
Analistler, Amerika Birleşik Devletleri
'nin (ABD
) hedefindeki Çinli telefon üreticisi Huawei
'in sevkiyatlarının yılın önümüzdeki çeyreğinde iptal edilmeye başlayacağını ve şirketin uluslararası akıllı telefon pazarından silinme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Araştırma ve analiz şirketi Fubon ile Strategy Analytics'e göre dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei'in satışlarının 2019 yılı içerisinde yüzde 4 ile yüzde 24 arasında düşecek.
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