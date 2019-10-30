Analistlere göre iPhone SE2 Mart Sonunda Geliyor

Apple, iPhone SE2 modelini mart sonunda duyurabilir

Apple'ın (muhtemelen) iPhone SE'ye yaklaşan halefi hakkında bilgiler yavaş yavaş kesinlik kazanmaya başlıyor.



Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun (MacRumors aracılığıyla) iPhone SE 2 hakkında yeni bir raporu yayımlandı (adı SE2 olabilir, bunda henüz bir kesinlik yok). Söz konusu rapora göre telefonun Mart ayının sonunda piyasaya sürülmesi düşünülüyor ve Ocak ayında seri üretime gireceği iddia ediliyor.



Kuo, bu ayın başlarında, SE 2'nin 2020'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini söylemişti; bu yüzden yeni zamanlama onu bu aralığın sonuna kadar daraltıyor. Hatırlatma için söylemekte fayda var, iPhone SE Mart 2016'da piyasaya sürülmüş bundan bir yıl sonra ise bir yükseltme almıştı.



Kuo'nun notlarında iPhone SE2 özellikleri hakkında da bilgiler yer alıyor. Öncelikle iPhone SE2 iPhone 8 gövdesinde olacak. 4.7 inçlik ekran ve home düğmesi olacak. A13 CPU, 3GB RAM, 64/128GB depolama alanı, yeni iPhone 11 modelinde olduğu gibi 3D Touch özelliği de olmayacak. Renkleri de uzay grisi, gümüş ve kırmızı olacak.



Kısaca satın alabileceğiniz en ucuz ve en küçük iPhone modeli olacak. Fiyatlandırması ise 399 dolar olacak. Tek bir kameralı iPhone modeli olarak dikkat çekecek. Şu anda satın alabileceğiniz en ucuz iPhone modeli 329 dolarlık iPhone 8 ancak bu modelde eski kuşak A11 çipi yer alıyor. Aradaki fiyat farkı A13 işlemci için verilebilir gibi duruyor.



Öte yandan iPhone SE2 modeli ile iPhone 8 modelinin emekli edilmesi de muhtemel…



Mashable