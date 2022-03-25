Analistlere göre, savaşın Ukrayna'nın altyapısına verdiği zarar yaklaşık 63 milyar dolar - Son Dakika
Üye Girişi

Analistlere göre, savaşın Ukrayna'nın altyapısına verdiği zarar yaklaşık 63 milyar dolar

25.03.2022 22:09
Analistlere göre, savaşın Ukrayna'nın altyapısına verdiği zarar yaklaşık 63 milyar dolar

Ukraynalı analistler, Rusya'nın başlattığı savaşın Ukrayna'nın altyapısına verdiği zararın yaklaşık 63 milyar dolar değerinde olabileceğini bildirdi.

Ukraynalı analistler, Rusya'nın başlattığı savaşın Ukrayna'nın altyapısına verdiği zararın yaklaşık 63 milyar dolar değerinde olabileceğini bildirdi.

Kiev Ekonomi Okulunun (KSE) Analitik Bölümü'nce yayımlanan rapora göre, Rusya'nın açtığı savaşın 24 Mart itibarıyla Ukrayna'nın altyapısına verdiği zararı 62 milyar 889 milyon dolar olarak hesaplayan analistler, bu miktarın sadece geçen hafta 3,5 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Analistler, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın başından bu yana Rus ordusunca 8 binden fazla yol, 260 köprü, 4 bin 431 konut, 92 fabrika veya işletme, 378 eğitim kurumu, 138 sağlık tesisi, 2 liman, 8 sivil ve 10 askeri havaalanı ile aralarında nükleer santralin de bulunduğu 8 elektrik santraline zarar verildiğini veya yıkıldığını hesapladı.

YORUMLAR
500
Burası Ukrayna'nın Mariupol şehri: Bir mezarda 200 kişi yatıyor! Burası Ukrayna'nın Mariupol şehri: Bir mezarda 200 kişi yatıyor! Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları

Ukrayna, Rusya, dolar, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Analistlere göre, savaşın Ukrayna'nın altyapısına verdiği zarar yaklaşık 63 milyar dolar - Son Dakika


Son Dakika
21:52 Özel yurtta öğrenciye şiddet uygulamıştı! Görevli tutuklandı
21:45 Haaland Manchester City'den gelen teklifi reddetti!
21:41 Kirasını almaya gitti, kiracısını ölü halde buldu!
21:31 Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili 7 kişi serbest bırakıldı!
21:06 Bir Rus üst düzey komutan daha öldürüldü: Bu kez ölenin rütbesi korgeneral
20:40 Formula 1 pistinin 10 kilometre yakınındaki rafineride patlama meydana geldi!
20:39 Erdoğan ile Zelenski arasında telefon trafiği: Müzakerelerin geldiği aşama konuşuldu
20:37 Pakistan uyruklu şahıs, kadınların görüntülerini gizlice çekip sosyal medyada paylaşıyordu! Şahsa tepki yağıyor
20:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat Yeni Havalimanı'nda kokpite girdi, merak ettiklerini pilotlara sordu
20:09 Mohamed Sissoko, Orkun Kökçü'yü İtalyan devine önerdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 22:16:06. #1.11#
SON DAKİKA: Analistlere göre, savaşın Ukrayna'nın altyapısına verdiği zarar yaklaşık 63 milyar dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement