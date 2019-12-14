Analiz: Davutoğlu bundan sonra ne yapacak? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Analiz: Davutoğlu bundan sonra ne yapacak? - Son Dakika Dünya

Analiz: Davutoğlu bundan sonra ne yapacak?

6 saat önce

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu uzun zamandır beklenen ‘Gelecek Partisi’ isimli partisinin programını Ankara’da düzenlenen törenle Cuma günü kamuoyuna açıkladı.

Analiz: Davutoğlu bundan sonra ne yapacak?, System.String[]

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu uzun zamandır beklenen 'Gelecek Partisi' isimli partisinin programını Ankara'da düzenlenen törenle Cuma günü kamuoyuna açıkladı.


"Bizim bir geleceğimiz var" sloganıyla yola çıkan Parti'nin programı ve vaatleri ise, Davutoğlu'nun çiçeği burnunda partisinin AK Parti'den hangi noktalarda ayrıştığı ve hangi kitlelere hitap edeceği. En önemli soru da, Davutoğlu'nun bundan sonra izleyeceği adımlar neler? ve iddia edilene göre AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okumak için mi siyaset sahnesine çıktı?

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Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Ankara, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:32 
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