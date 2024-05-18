Analiz Filo, Lastik Kiralama Modeli ile Sürücülere Yenilikçi Çözüm Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Advertorial Bülten

Analiz Filo, Lastik Kiralama Modeli ile Sürücülere Yenilikçi Çözüm Sunuyor

Analiz Filo, lastik kiralama modeli ile sürücülere yenilikçi bir çözüm sunuyor. Bu model, lastiklerin aşınma ve eskime sorununu minimize ederken, müşterilere uygun maliyetli bir çözüm sağlıyor. Her 10.000 km'de bir lastiğin Analiz Servis tarafından yenilenmesi, mevsimsel ihtiyaçlara göre lastik seçenekleri ve aylık sabit bir ücretle sürekli lastik yenileme imkanı sunuluyor. Bu yenilikçi model, sürücülerin güvenliği ve konforuyla birlikte çevresel etkilerini minimize etme hedefiyle tasarlanmıştır

18.05.2024 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lastikler, araçların temel parçalarından biri olup sürüş güvenliği ve konforunu doğrudan etkiler. Ancak, lastiklerin zamanla aşınması ve eskimesi sürücülere ek maliyetler ve güvenlik endişeleri yaşatabilir. Bu sorunlara çözüm olarak, Analiz Filo, lastik kiralama modeli ile sürücülere yenilikçi bir çözüm sunuyor.

Analiz Filo Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Konçi, konuyla ilgili şunları belirtti: "Lastiklerin hızla aşındığı ve tüketicilerin yüksek maliyetlerle karşılaştığı bir gerçek. Bu nedenle, lastik kiralama modelimizi geliştirirken, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve bütçelerini dikkate aldık. 'Analiz'le Lastiğin Hep Yeni' adını verdiğimiz bu yeni modelimizle, lastiklerin aşınma ve eskime sorununu minimize etmeyi ve müşterilerimize uygun maliyetli bir çözüm sunmayı hedefliyoruz."

Analiz Filo, Lastik Kiralama Modeli ile Sürücülere Yenilikçi Çözüm Sunuyor

Analiz Filo'nun lastik kiralama modelinin temel özellikleri şu şekildedir:

Her 10.000 km'de bir lastiğin Analiz Servis tarafından yenilenmesi.

Müşterilerin mevsimsel ihtiyaçlarına göre kışlık veya yazlık lastik seçeneklerinin sunulması.

Ani bir lastik değişimi maliyetiyle karşılaşmadan, aylık sabit bir ücret ödeyerek lastiklerin sürekli olarak yenilenmesi imkanı.

Aylık 600.00 TL'den başlayan uygun fiyatlarla müşterilere sunulması.

Analiz Filo, Lastik Kiralama Modeli ile Sürücülere Yenilikçi Çözüm Sunuyor

Konçi, "Bu modelle, müşterilerimizin güvenliğini ve bütçelerini düşünüyoruz. Ayrıca, sürdürülebilir bir çözüm sunarak çevreye olan duyarlılığımızı da gösteriyoruz." dedi.

Analiz Filo'nun lastik kiralama modeli, sürücüler için pratik ve ekonomik bir çözüm sunarken, aynı zamanda çevre dostu bir yaklaşımı da benimseyerek sektöre öncülük ediyor. Bu yenilikçi model, sürücülerin güvenliği ve konforuyla birlikte çevresel etkilerini minimize etme hedefiyle tasarlanmıştır.

Ersin Konçi'nin ifadeleriyle, Analiz Filo'nun lastik kiralama modeli sektöre yön verirken, sürücülerin lastiklerini yenileme ihtiyacını uygun maliyetlerle ve kolaylıkla karşılamasını sağlıyor. Bu model, sürücülerin güvenlik ve konforunu ön planda tutarken, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sağlıyor.


10:41 7 Ekim’deki baskının sembol ismi olmuştu Hamas’ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu 7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu
10:24 KYK yurtları emeklilere açılıyor 1 ay boyunca bedava olacak KYK yurtları emeklilere açılıyor! 1 ay boyunca bedava olacak
10:02 Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek
09:16 Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir gizli tanık daha çıktı Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir gizli tanık daha çıktı
08:46 Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu
09:41 Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz
09:19 Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar
09:06 Vizesi reddedilenler dikkat Ücreti geri almanın bir yolu var Vizesi reddedilenler dikkat! Ücreti geri almanın bir yolu var
08:50 ABD’li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı ABD'li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
08:23 SİBERGÖZ-39 operasyonu kapsamında 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı SİBERGÖZ-39 operasyonu kapsamında 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı
01:29 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler Kalbi, aldığı darbelere yenik düştü 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler! Kalbi, aldığı darbelere yenik düştü
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 11:26:52. #1.11#
SON DAKİKA: Analiz Filo, Lastik Kiralama Modeli ile Sürücülere Yenilikçi Çözüm Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement