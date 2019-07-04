Son Dakika Haberleri: Analiz: Hong Kong'daki protestoların ardındaki gerçek nedir?
Son Dakika Dünya Haber

Analiz: Hong Kong'daki protestoların ardındaki gerçek nedir?

1 saat önce

Hong Kong'da 'suçluların Çin’e iade edilmesi ile ilgili yasa tasarısı' son birkaç haftadır milyonların katılımıyla protesto ediliyor. Hong Kong Çin Üniveristesi Öğretim Üyesi Doktor Murat Es, Pekin'in demokrasi vaatlerini yerine getirmemesine ve ülkede yaşanan soyal eşitsizliğe dikkati çekiyor.

Analiz: Hong Kong'daki protestoların ardındaki gerçek nedir?, System.String[]
Uzak Doğu'nun en önemli finans noktalarından Hong Kong'da 'suçluların Çin'e iade edilmesi ile ilgili yasa tasarısı' son birkaç haftadır milyonların katılımıyla protesto ediliyor.

Pekin'in hukuk sistemine güvenmeyen göstericiler, söz konusu tasarının yasalaşması halinde muhaliflerin hedef alınacağını öne sürüyor. Kentte 2014 Eylül'ünde haftalar süren 'şemsiye hareketi' ve 2017'de de Hong Kong liderlik seçimlerindeki adayların Çin hükümeti tarafından belirlenecek olması geniş katılımlı protestolara neden olmuştu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:22 
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hangi ülke ne kadar çöp üretiyor, ne kadarını dönüştürüyor? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Çin'den Türkiye'ye Sincan daveti Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 gerilimiyle ilgili konuştu: Bunun adı gasp olur Tecavüz şüphelisini genci, "İyi bir aileden geliyor" diyerek cezalandırmayan hakime uyarı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 08:52:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Analiz: Hong Kong'daki protestoların ardındaki gerçek nedir?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]