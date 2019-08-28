Son Dakika Haberleri: Analiz: Putin-Erdoğan zirvesi sonrası tarafların pozisyonları değişti mi?
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Analiz: Putin-Erdoğan zirvesi sonrası tarafların pozisyonları değişti mi?

1 saat önce

Erdoğan ve Putin’in Moskova’daki Suriye ana gündem maddeli kritik görüşmelerini uzmanlar yorumluyor.

Analiz: Putin-Erdoğan zirvesi sonrası tarafların pozisyonları değişti mi?, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da Suriye ana gündem maddesiyle gerçekleştirdikleri kritik görüşme, sahadaki iki ortağın önümüzdeki dönemde politikalarının ve pozisyonlarının ne oranda örtüşeceği sorusunu gündeme taşıdı.


Suriye ordusunun son dönemde operasyonlarını yoğunlaştırdığı ve muhaliflerin büyük bölümde hakimiyeti ele geçirdiği İdlib vilayeti ve Türkiye ile ABD'nin Fırat'ın doğusunda kuracağı güvenli bölge konusunda Rusya'nın yaklaşımı, görüşmelerin ana omurgasını oluşturdu.

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Vladimir Putin, Moskova, Suriye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:00 
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