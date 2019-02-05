Son Dakika Haberleri: Analizcilere Göre Playstation 5 Seneye Gelecek: İşte Sebebi

Analizcilere Göre Playstation 5 Seneye Gelecek: İşte Sebebi

1 saat önce

Milyonlarca oyuncu tarafından beklenen Sony PlayStation 5'in çıkış tarihi bir miktar daha geriye çekilmiş olabilir.

Analizcilere Göre Playstation 5 Seneye Gelecek: İşte Sebebi, System.String[]
Geçtiğimiz günlerde endüstri analisti Daniel Ahmad, PS5'in geliştirici kitlerinin oyun yapımcılarına gönderildiği ve şu ana dek mükemmel işler çıktığını belirtmişti. Square Enix, Bethesda ve Activision gibi firmaların PS5'e oyun geliştirdiğinin öğrenilmesi sonrasında heyecan dozajı bir kat daha arttı.



Peki, tüm bu gelişmelerin yanı sıra PS5'e ne kadar yakınız? Asymmetric Advisor analisti Amir Anvarzadeh, PS4 satışlarının Sony'nin beklediğinden çok daha erken yavaşlamaya başladığını ve birçok PS4 oyununun PS5'e kaydırılması sebebiyle konsolun erkenden çıkma olasılığının bulunduğunu belirtti.



Anvarzadeh, normalde takvimin 2020'de duyurulacak, 2021'de piyasaya çıkacak şekilde ayarlandığını, ancak bu son gelişmelerle projenin bütün safhalarının bir sene geriye çekildiğini belirtti. Eğer her şey Anvarzadeh'in dediği gibi olursa, çok daha yakın zamanda Sony PS5'i kanlı canlı görebiliriz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:45 

Sony, Teknoloji
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