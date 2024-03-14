Kripto Paralar 2025 Yılında 7,5 Trilyon Dolarlık Pazar Olabilir

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Son yıllarda muazzam bir yükseliş yaşayan kripto para piyasası, Bernstein analiz firmasının son öngörüsüne göre önümüzdeki yıllarda da bu ivmeyi sürdürerek 2025 yılı sonuna kadar 7,5 trilyon dolarlık devasa bir pazara dönüşebilir. Bu öngörü, kripto paraların finansal dünyada giderek daha fazla kabul gördüğünü ve kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmeye başladığını gösteriyor.

2025 Yılı Kripto Paraların Yılı Olabilir

Bernstein analiz firmasının öngörüsüne göre, kripto para piyasası 2025 yılı sonuna kadar mevcut seviyesinden üç kat artış göstererek 7,5 trilyon dolara ulaşabilir. Bu önemli büyümenin arkasında yatan sebebin kurumsal yatırımcıların kripto paralara olan ilgisinin artması olduğu belirtiliyor.

Gautam Chhugani ve Mahika Sapra isimli analistlerin hazırladığı raporda, "Şu anki 2,6 trilyon dolarlık kripto piyasa değerinin, 2025 yılına kadar 7,5 trilyon dolara yükseleceğini öngörüyoruz" ifadesi yer alıyor. Bu artışta lider rolü Bitcoin, Ethereum ekosistemi ve Solana, Avax gibi önde gelen Blockchain teknolojilerinin oynaması bekleniyor. 2025 yılı itibarıyla Bitcoin'in 3 trilyon dolar, Ethereum ekosisteminin 1,8 trilyon dolar ve diğer önde gelen Blockchain projelerinin ise toplamda 1,4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Analistler ayrıca Blockchain tabanlı oyunların da tüketici uygulamaları arasında öne çıkacağını vurguluyor.

Chhugani ve Sapra, ABD'de yeni spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının başarılı olacağını ve bu fonların yönetimi altındaki varlıkların 2025 yılına kadar mevcut 60 milyar dolarlık hacminden beş kat artarak 300 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Raporda ayrıca Robinhood'un hisse senedi performansını da olumlu değerlendirerek, hisse fiyatı için yüzde 80'lik bir yükseliş potansiyeli ile 30 dolarlık bir hedef belirliyor. Analistler, Robinhood'un kripto gelirlerinin 2025'e kadar dokuz kat artarak sektör beklentilerinin beş katına ulaşacağını ve şirketin 2025 yılında 910 milyon dolarlık net pozitif gelir elde etmesini bekliyor.

TradingView verilerine göre, hisse senedi ve kripto ticareti platformu Robinhood'un hisseleri son işlem gününde yüzde 5 artışla 17,16 dolar seviyesinden kapandı ve geçtiğimiz ay boyunca yüzde 46 değer kazandı. Aynı zamanda, en büyük 30 kripto para birimini kapsayan GM 30 Endeksi, son 24 saat içinde yüzde 0,5 artarak 162,13 puana yükseldi.