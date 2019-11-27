Anamas Dağı beyaz gelinliğini giydi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Anamas Dağı'nın zirvesi Kasım ayının son günlerinde yağan karla birlikte beyaza büründü.



Konya ve Isparta ili sınırlarında yer alan ve Beyşehir şehir merkezinden de görülebilen Anamas Dağı'nın 2 bin 998 metre yükseklikteki zirvesine, ilçe genelinde iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur bu kez kar olarak düştü. Günün sabahına, dağın zirvesindeki beyaz kar görüntüsü ile uyanan vatandaşlar, aşağı kesimlerdeki yeşil dokuyla birlikte oluşan kartpostallık manzaranın fotoğraflarını çekti.



Vatandaşlar, Anamas Dağı'nın zirvesine yılın ilk karının bir süre önce düştüğünü, ancak son yağışın zirvenin tamamen karla kaplanmasına yol açtığını belirterek, "Anamas Dağı'nın zirvesine kar yağması ilçemize de kış mevsiminin geldiğinin bir habercisi olarak görülüyor. Bu yıl inşallah bol karlı ve yağışlı bir kış dönemi geçirmeyi diliyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA