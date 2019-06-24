Son Dakika Haberleri: Anamas Dağı'ndaki Yeşilgöl doğaseverlerin gözdesi oldu
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Anamas Dağı'ndaki Yeşilgöl doğaseverlerin gözdesi oldu

52 dakika önce

Beyşehir ilçesinin sembolü olan 2 bin 998 rakıma sahip Anamas Dağı'nın 2 bin 200 metrelik yüksekliğinde bulunan ve yaklaşık 2 futbol sahası büyüklüğü alana sahip mini göl, son dönemde doğaseverler ile dağcıların gözde bir uğrak yeri haline geldi.

Anamas Dağı'ndaki Yeşilgöl doğaseverlerin gözdesi oldu, System.String[]
Beyşehir ilçesinin sembolü olan 2 bin 998 rakıma sahip Anamas Dağı'nın 2 bin 200 metrelik yüksekliğinde bulunan ve yaklaşık 2 futbol sahası büyüklüğü alana sahip mini göl, son dönemde doğaseverler ile dağcıların gözde bir uğrak yeri haline geldi.
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu ile Beyşehir Belediyesi iş birliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Anamas Kocadağ Yeşilgöl Dağ Baharı Doğa Yürüyüşü" etkinliğine katılan doğa tutkunları ile dağcılar, Anamas Dağı'nın 2 bin 200 metre yüksekliğinde bulunan Yeşilgöl'de buluştu.
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı açıklamada, Anamas Dağı'nda eriyen kar sularının oluşturduğu yeşil renkteki yüzey suları sebebiyle Yeşilgöl adı verilen mini gölü muhteşem doğası, serin havası ve eşsiz güzellikleri dolayısıyla doğa yürüyüşü etkinlikleri yaptıkları alanlar arasına dahil ettiklerini söyledi.

Göle 5,5 kilometrelik bir tırmanışın ardından ulaşabildiklerini anlatan Büyükkafalı, şunları kaydetti:
"Hava sıcaklıklarının daha da arttığı ağustos döneminde genellikle kurumaya yüz tutuyor. Biz göl kurumadan haziran ayı içerisinde bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Zor bir parkur olmasına rağmen endemik bitkileri görmek açısından da bu etkinliği çok önemsiyoruz. Katılımcılarımızdan bazıları göl sularına girerek serinleme imkanı buldu. Etkinliğin en güzel yanı gölü besleyen karların oluşturduğu eşsiz manzaraya tanık olabilmemizdi. Beyşehir Gölü'nü bu yüksekliklerden görebilmek de katılımcılarımıza ayrı bir haz verdi. Beyaz örtü ve yeşil gölle birlikte ortaya çıkan kartpostallık manzarayı doğaseverlerimiz fotoğraf makineleri ya da cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Kar üzerinde haziran ayında kayak yapmanın da doyasıya keyfini çıkardık. Sadece bizim gibi topluluklar değil, bireysel olarak da yaz döneminde Yeşilgöl, birçok doğa tutkunu ile dağcının buluştuğu bir mekan haline geliyor. Yeşilgöl son yıllarda birçok tırmanış ve etkinliğe ev sahipliği yapmaya başladı."
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:09 Kaynak: AA
Kar, Futbol, Beyşehir, Anamas Dağı, Güncel
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